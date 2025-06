Lang che messaggio al Napoli | l’indizio sui social scatena i tifosi

Noa Lang ha appena mandato un messaggio sui social che ha scatenato i tifosi del Napoli. Il post dell’olandese, rivelando il suo possibile trasferimento ai partenopei, ha acceso l’entusiasmo tra gli Azzurri. Con un accordo economico già definito e le ultime notizie che sembrano confermare l’intesa, il Napoli si avvicina sempre più a rinforzare la sua squadra con un talento di grande prospettiva. È solo questione di tempo prima che questa svolta diventi ufficiale.

Noa Lang ha mandato un chiaro indizio sul trasferimento al Napoli dai social: il post ha scatenato i tifosi azzurri. Il Napoli è sempre più vicino all’esterno del Psv Eindhoven Noa Lang. La scelta del club sembra essere molto chiara, cioè quella di acquistare due calciatori in quel ruolo, ma il primo slot sembra essere già pronto proprio per l’olandese. Le ultime notizie parlano di un accordo economico già chiuso riguardo i termini personali col calciatore, mentre è davvero vicinissimo anche quello fra le due società. Lo stesso calciatore però ci ha tenuto a mandare un indizio dai social che sta già scatenando i tifosi: il suo messaggio non sembra essere per nulla casuale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lang, che messaggio al Napoli: l’indizio sui social scatena i tifosi

