Lancusi si stringe attorno al suo patrono | torna la Festa di San Giovanni Battista

La frazione di Lancusi si prepara a riscoprire la magia della festa di San Giovanni Battista, un momento che unisce passato e presente in un abbraccio di fede, tradizione e comunità. Questo evento, radicato in secoli di devozione, è molto più di un semplice rito: è l’anima vibrante di Lancusi, capace di coinvolgere residenti e visitatori da ogni angolo del mondo, rafforzando il legame tra storia e identità…

La frazione di Lancusi si appresta a vivere, anche quest'anno, uno dei momenti più sentiti e identitari della propria vita comunitaria: la festa patronale in onore di San Giovanni Battista. Un appuntamento che unisce fede, tradizione e memoria, capace di richiamare residenti e concittadini da ogni parte d'Italia e del mondo. Le celebrazioni, che affondano le radici in una devozione secolare, rappresentano per Lancusi molto più di un rito religioso: sono l'anima di un popolo che si ritrova e si riconosce nei simboli della propria storia. Le strade si colorano di festa, le case si riempiono di familiari e amici di ritorno, e l'intera comunità si raccoglie in un abbraccio collettivo attorno al proprio Santo.

Anche quest'anno vi aspettiamo domani 24 giugno e domenica 29 giugno a Lancusi di Fisciano (SA)!!! Un ringraziamento particolare al Comitato Festa San Giovanni Battista Lancusi per averci scelto!!! #GranConcertoBandisticoCittaDiFisciano #Stagione Vai su Facebook

