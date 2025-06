L' Ancona si rinforza sulla destra | ingaggiato l' ex Pineto Marco Teraschi

L'Ancona si rinforza sulla destra: ecco Marco Teraschi, giovane talento abruzzese di 24 anni proveniente dal Pineto. Con la sua versatilità nel ruolo di centrocampista e esterno offensivo, promette di portare energia e dinamismo alla squadra biancorossa.

ANCONA – Si infoltisce la pattuglia di new entry in casa Ancona. Il club biancorosso ha infatti annunciato di aver perfezionato l’ingaggio di Marco Teraschi, 24enne centrocampista abruzzese. Impiegabile sul versante destro sia sulla linea mediana che come esterno offensivo, Teraschi nel corso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ancona, fatta anche per Teraschi. Sfuma Mazzei, per Filippini ci siamo - L'Ancona si sta rimettendo in carreggiata, con un mercato ricco di novità e strategie mirate a rinforzare la squadra.

Quella che Agenore Maurizi sta plasmando, giorno dopo giorno, sul suo credo calcistico fatto di aggressività sul portatore di palla

