Lancia Ypsilon HF e HF Line | elettrica o ibrida?

La nuova Lancia Ypsilon si presenta con due versioni entusiaste: la potente HF da 280 CV completamente elettrica e la più pragmatica HF Line ibrida da 110 CV, entrambe simbolo di innovazione e tradizione. La pista di Balocco ha fatto da palcoscenico a questa doppia rivoluzione, che unisce stile, performance e rispetto per l’ambiente. Un passo avanti nel futuro della mobilità italiana, pronta a conquistare il cuore degli automobilisti più esigenti...

(Adnkronos) – La pista di Balocco ha ospitato il debutto della doppia anima sportiva della Lancia Ypsilon: la nuova HF da 280 CV totalmente elettrica e la Ypsilon HF Line ibrida da 110 CV. Entrambe rinnovano la tradizione Lancia con il logo HF reinterpretato e l’immancabile Elefantino Rosso, svelate alla stampa internazionale. L’HF a zero emissioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

