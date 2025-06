L' amico di Sempio e Poggi rompe il silenzio su Garlasco | Andrea non era interessato a Chiara

Da mesi, il mistero di Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli e interrogativi. Andrea Sempio rompe il silenzio, svelando aspetti ancora sconosciuti che potrebbero rivoluzionare le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Con nuove perquisizioni e testimonianze, l’inchiesta si avvicina a una svolta decisiva. Cosa c’è veramente dietro questa tragica vicenda? La verità sta emergendo, e il futuro potrebbe riservare sorprendenti rivelazioni.

Mattia Capra parla a Quarto Grado e rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Da mesi sono partite nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, per la cui morte è stato condannato in via definitiva a 16 anni l'allora fidanzato Alberto Stasi. Uno dei momenti cruciali della nuova inchiesta sono state le perquisizioni a casa del nuovo indagato Andrea Sempio. Ma i carabinieri di Milano, su delega della procura di Pavia, sono stati anche nelle abitazioni dei due amici di Sempio, Roberto Freddi e appunto Capra. Entrambi sono amici anche di Marco Poggi, fratello della vittima. Sempio, Capra e Freddi all'epoca del delitto frequentavano casa Poggi.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

