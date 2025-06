L’altro ispettore tutto pronto per il lancio della fiction Rai girata a Lucca

Lucca si prepara a conquistare il grande schermo con un evento imperdibile: l’anteprima nazionale di “L’altro ispettore”, la nuova fiction Rai girata tra le meraviglie della città. Un progetto innovativo che mette in luce un tema cruciale come la sicurezza sul lavoro, promettendo di appassionare e sensibilizzare il pubblico. La serie approda in TV con grandi aspettative, pronti a scoprire insieme un racconto avvincente e importante.

Lucca, 27 giugno 2025 – Una ribalta prestigiosa per la fiction girata a Lucca. Si è svolta infatti al PalaRiccione, nell'ambito dell'Italian Global Series Festival, l'anteprima nazionale della nuova serie Rai "L'altro ispettore", la prima fiction italiana a portare al centro della narrazione il tema della sicurezza sul lavoro. Un evento molto atteso che ha visto la partecipazione di Leonardo Ferrara (Rai Fiction), Gloria Giorgianni (produttrice, founder e Ceo di Anele), del regista e degli attori Alessio Vassallo e Cesare Bocci, protagonisti della serie. A rappresentare la città di Lucca erano presenti l'assessore al turismo Remo Santini e i referenti dell'ufficio turismo e dello sportello cinema del Comune di Lucca.

