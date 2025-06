Lalo Schifrin scomparso il cinema ricorda il maestro di Mission | Impossible

Il mondo del cinema e della musica piange la scomparsa di Lalo Schifrin, il genio che ha rivoluzionato le colonne sonore con opere indimenticabili come quella di Mission: Impossible. A 93 anni, lascia un’eredità senza precedenti, testimoniata dalle sue composizioni che hanno attraversato generazioni. La sua musica continuerà a vivere nel cuore di appassionati e artisti, perché l’arte di Schifrin ha scritto una pagina indelebile nella storia del Novecento. La sua eredità rimarrà eterna.

