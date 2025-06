Lalo Schifrin è morto Addio al premio Oscar compositore di Mission | Impossible

Lalo Schifrin, leggendario compositore e vincitore di quattro Grammy, ci ha lasciato all’età di 93 anni. Maestro dietro le note di Mission Impossible e protagonista del gran finale musicale dei Mondiali di calcio in Italia nel 1990, il suo talento ha segnato generazioni intere. Un addio struggente a un artista che ha saputo trasformare la musica in pura magia. La sua eredità rimarrà per sempre viva nelle note che hanno accompagnato i momenti più iconici della storia.

Aveva 93 anni: il vincitore di quattro Grammy ha anche scritto il gran finale musicale per i Mondiali di calcio in Italia nel 1990. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lalo Schifrin è morto. Addio al premio Oscar compositore di Mission: Impossible

In questa notizia si parla di: lalo - schifrin - morto - addio

E’ morto Lalo Schifrin, leggendario compositore di ‘Mission: Impossible’ - È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Lalo Schifrin, il genio musicale dietro le note indimenticabili di "Mission: Impossible" e molte altre colonne sonore leggendarie.

Translate postLalo Schifrin è morto: addio al compositore di Mission Impossible, premio Oscar alla carriera https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/lalo-schifrin-%C3%A8-morto-addio-al-compositore-di-mission-impossible-premio-oscar-alla-carriera/ar-AA1 Vai su X

Lalo Schifrin è morto: addio al compositore di Mission Impossible, premio Oscar alla carriera; Addio a Lalo Schifrin, leggendario compositore di Mission: Impossible; Lalo Schifrin è morto. Addio al premio Oscar compositore di Mission: Impossible.

Lalo Schifrin è morto. Addio al premio Oscar compositore di Mission: Impossible - Addio a Lalo Schifrin: è morto il compositore, premio Oscar alla carriera, che ci ha regalato la colonna sonora del film di successo Mission: Impossible. Segnala gazzetta.it

Addio a Lalo Schifrin: era l’autore della musica di Mission Impossible - Lutto nel mondo della musica (e del cinema): è morto Lalo Schifrin, compositore della musica di Mission Impossible. Si legge su msn.com