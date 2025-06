L’Al Hilal riporta in vita Kobe Bryant | il video è impressionante

L’Al Hilal di Simone Inzaghi fa un tributo sorprendente a Kobe Bryant, riportandolo in vita attraverso un video emozionante. Con un montaggio originale e simbolico, il club arabo celebra il passaggio del turno al Mondiale per Club e rende omaggio alla leggenda dei Lakers. Un gesto che unisce sport e memoria, lasciando il pubblico senza parole. Scopriamo insieme come questa toccante fusione di passioni si trasforma in un messaggio di ispirazione senza tempo.

Con un post sui propri canali social, l'Al Hilal di Simone Inzaghi ha voluto festeggiare il passaggio del turno al Mondiale per Club citando una famosa conferenza stampa di Kobe Bryant. Il club arabo ha realizzato un montaggio ad hoc, inserendo alle spalle dell' ex stella dei Lakers uno sfondo con il logo della squadra, presente anche sulla giacca e sul cappellino dello stesso Kobe. L'estratto in questione risale al 2009, quando il "Black Mamba" rispose così alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se fosse felice dopo aver vinto gara-2 delle Finals Nba contro gli Orlando Magic. I Lakers vinsero poi quella serie 4-1, portandosi a casa il tanto ambito anello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L’Al Hilal "riporta in vita" Kobe Bryant: il video è impressionante

