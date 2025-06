L' Al Hilal celebra il passaggio del turno con Kobe Bryant

L'Al Hilal, il club saudita guidato da Simone Inzaghi, ha fatto il suo grande passo agli ottavi del Mondiale per club, e la vittoria è stata celebrata anche sui social con un tocco sorprendente: un video di Kobe Bryant, rivisitato con lo sfondo e il logo del club. Una fusione tra il mondo del calcio e quello della pallacanestro, simbolo di ambizione e successo. È l'inizio di un’epica avventura che promette grandi emozioni.

L'Al Hilal, il ricchissimo club saudita allenato da Simone Inzaghi, ha celebrato anche sui social il passaggio del turno agli ottavi di finale del Mondiale per club, dove affronterà il Manchester City. Tra i tanti post, gli arabi hanno ritoccato un vecchio video di Kobe Bryant, aggiungendo lo sfondo e il logo del club. Si tratta di una conferenza stampa in cui l'ex stella dei Lakers commentava, nel 2009, la vittoria in finale in gara 2 contro Orlando: "Per cosa dovrei essere felice? Il lavoro nn è finito", diceva. I Lakers vinsero poi 4-1 la serie aggiudicandosi il titolo Nba.

