L’agricoltura d’Europa non è verde come dovrebbe

L’agricoltura europea, una volta simbolo di innovazione e sostenibilità, sembra aver perso la sua strada. Nel 2019, con il Green Deal e la strategia Farm to Fork, si annunciava un futuro più verde e giusto. Tuttavia, cinque anni dopo, i progressi sono rallentati e le promesse sfumano tra compromessi e incertezze. Il nuovo report...

Nel 2019, quando la Commissione europea presentava il Green Deal e la strategia Farm to Fork, sembrava che qualcosa potesse davvero cambiare. Meno pesticidi, più biodiversità, meno CO?, più reddito per chi coltiva e trasforma. Sembrava davvero una nuova direzione per un’Europa più giusta e sostenibile nella produzione alimentare. A distanza di cinque anni, però, quella promessa si è persa nella confusione dei compromessi. Il nuovo report pubblicato da Terra!, “La transizione tradita. Come l’agroindustria ha fermato il Green Deal in agricoltura”, racconta nel dettaglio cosa è successo. E non è un giallo: i colpevoli sono in bella vista. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’agricoltura d’Europa non è verde come dovrebbe

