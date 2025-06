L’agorà di Raffaele Ascheri | Ora tutti hanno spazio Un tempo non era così

Oggi la Biblioteca Comunale di Siena si trasforma in una vivace agorà culturale, un luogo di scambio e crescita collettiva. Raffaele Ascheri, presidente riconosciuto, sottolinea con orgoglio come questa rinascita abbia colmato un vuoto storico, aprendo le porte a tutti, anche a figure come il prof Giovanni Buccianti. È il segno che, finalmente, la cultura si fa spazio, senza barriere né pregiudizi, e il nostro patrimonio si rivela più vivo che mai.

"La sala storica della Biblioteca comunale è diventata una piccola agorà della cultura senese. Ce n'era un grande bisogno. Questo luogo si è aperto alla città, penso al prof Giovanni Buccianti che non era mai stato invitato a parlare". Lo dice con una punta di orgoglio Raffaele Ascheri nominato presidente della Biblioteca Comunale dall'ex sindaco De Mossi e confermato dal sindaco Fabio. "Non c'è stato mai nessun ostracismo né politico né personale. Quando io facevo giornalismo d'inchiesta dovevo pagare la sala dei mutilati per presentare i miei libri. Se oggi ci fosse una persona che fa quello che facevo io, non avrei nessun problema ad ospitarlo in Biblioteca".

