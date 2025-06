Lago d’Iseo la Provincia fa le prove per potenziare il trasporto pubblico E si apre uno spiraglio per la ferrovia da Sarnico

Il Lago d’Iseo e la provincia di Bergamo si preparano a un nuovo capitolo nel trasporto pubblico, con prove in corso per potenziare i servizi e una possibile riattivazione della ferrovia da Sarnico. Il futuro si apre a grandi sfide, tra riorganizzazioni territoriali e l’ipotesi di un biglietto unico. Un cambiamento ambizioso che, se realizzato, potrebbe rivoluzionare gli spostamenti nella nostra regione.

Il sistema di trasporto pubblico in Bergamasca si avvia verso una fase di grandi cambiamenti. Le linee guida contenute nel nuovo programma di bacino dell’ Agenzia del Tpl raccontano di un quadro attuale carente e delineano l’ipotesi di rivedere la rete territoriale, dividendo la provincia in 5 grandi ‘zone’ e inziando a valutare un biglietto unico. Un nuovo assetto per ora solo ideale che si scontra con le difficoltà nel reperire nuove risorse che possano sostenere il servizio e adeguarlo alle nuove esigenze della popolazione. Oltre ai già previsti 800mila euro, nelle scorse settimane la Provincia di Bergamo ha stanziato 200mila euro extra per avviare sperimentazioni nel trasporto pubblico in diverse aree del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lago d’Iseo, la Provincia fa le prove per potenziare il trasporto pubblico. E si apre uno spiraglio per la ferrovia da Sarnico

