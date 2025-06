L' agente di Weah tuona | Vergogna non è una marionetta

L’agente di Weah si scaglia contro il comportamento della Juventus, definendola una marionetta e tuonando: "Vergogna, non meritiamo questa umiliazione". Nel frattempo, Badou Sambague si scaglia contro il trasferimento di un suo connazionale al Nottingham Forest, dichiarando che la delusione per il comportamento egoistico e mercenario di alcuni è palpabile. La tensione nel calcio si fa sentire: ecco cosa sta succedendo sotto i riflettori.

Badou Sambague attacca la Juve: "Vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso molto". Il giocatore non gradisce il trasferimento al Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'agente di Weah tuona: "Vergogna, non è una marionetta"

In questa notizia si parla di: agente - weah - tuona - vergogna

Weah Juve, l’agente rompe il silenzio: «Vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso. È una vergogna». Poi lancia un segnale per il futuro - L'agente di Weah Juve rompe il silenzio, smascherando il volto più oscuro del calcio: egoismo e interessi materiali che deludono profondamente.

L'agente di Weah tuona: 'È una vergogna. Vedere gente comportarsi così per soldi mi ha deluso'; L'agente di Weah tuona: Vergogna, non è una marionetta; Weah Juve, l'agente: «Vedere gente comportarsi così...».

Weah Jr è stato vicino al Napoli: l'agente svela il retroscena - Corriere dello Sport - L'agente di Weah: "Giuntoli lo voleva al Napoli" L'agente si è espresso così sul percorso dell'esterno statunitense: "Weah è un calciatore che ha faticato un po': al Psg ed al Lille non è stao ... Da corrieredellosport.it

Lille, gli agenti di Weah a lavoro: vuole la cessione a gennaio. Serve convincere Létang - com, gli agenti del figlio d'arte stanno lavorando duramente per far. Secondo tuttomercatoweb.com