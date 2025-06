L' agenda rossa di Borsellino cercata in casa di Tinebra ex procuratore di Caltanissetta

L'attenzione si riaccende sulla misteriosa agenda rossa di Paolo Borsellino, oggetto di ricerche nelle case dell'ex procuratore Giovanni Tinebra. Un enigma ancora irrisolto, tra perquisizioni e tentativi di scoprirne i segreti nascosti, che solleva domande sul passato e le veritĂ nascoste. Le indagini aperte dal Ros promettono di fare luce su un capitolo cruciale della storia italiana, aprendo nuove piste da seguire...

L’agenda rossa di Paolo Borsellino è stata cercata, ma non è stata ritrovata, in tre case dell’ex procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra: due in provincia di Caltanissetta, la terza ad Acicastello, alle porte di Catania. Controllata anche una cassetta di sicurezza, trovata vuota, utilizzata in una banca dall’ex magistrato, morto nel 2017. Le perquisizioni eseguite dal Ros, che aprono. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'agenda rossa di Borsellino cercata in casa di Tinebra, ex procuratore di Caltanissetta

In questa notizia si parla di: caltanissetta - agenda - rossa - borsellino

Translate postPer i magistrati di Caltanissetta l’ex procuratore Tinebra avrebbe fatto parte di una loggia massonica: disposte perquisizioni nelle sue case, a lui il “superpoliziotto” La Barbera avrebbe consegnato la celebre “agenda rossa” di Borsellino Vai su X

In Italia ogni fatto ha 12 sottostrati di verità e bugie "La Barbera consegnò l'agenda rossa a Tinebra": perquisite le case dei parenti del giudice La consegna sarebbe avvenuta nell'ufficio del poliziotto. Il documento è nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta s Vai su Facebook

Strage via D'Amelio, perquisite case ex magistrato. I pm: era massone; L'agenda rossa di Borsellino cercata in casa di Giovanni Tinebra; L'agenda rossa di Borsellino cercata in casa di Tinebra.

L'agenda rossa di Borsellino cercata in casa di Tinebra - L'agenda rossa di Paolo Borsellino è stata cercata, ma non è stata ritrovata, in tre case dell'ex procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra: due in provincia di Caltanissetta, la terza ad ... Scrive ansa.it

Caccia all'agenda rossa di Borsellino: "Consegnata a Tinebra". Perquisizioni - Dall'inchiesta per strage e depistaggio condotta dalla procura di Caltanissetta che indaga sui fatti successivi ... Come scrive iltempo.it