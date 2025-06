Lady Gaga in concerto a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos

Preparati a un evento indimenticabile: Lady Gaga si esibirà in concerto a Venezia, nel suggestivo Arsenale, per celebrare il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Un matrimonio da sogno con un tocco di glamour internazionale, tra musica stellare e atmosfere magiche. La serata promette emozioni uniche, fatte di luci, musica e festeggiamenti esclusivi. Ma cosa rende questa cerimonia così speciale? Scoprilo continuando a leggere!

Lady Gaga si esibirà all’Arsenale, sabato 28 giugno, per gli sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Lo scrive l’AdnKronos, che cita fonti vicine all’organizzazione. Su Bezos solo commenti positivi: «È gentile, come lo sono tutti i suoi ospiti», raccontano all’Adnkronos fonti vicine all’organizzazione. Anche se è un evento «stressante» da gestire «ne vale la pena, Bezos paga bene». Sulla serata di ieri – la cena nel Chiostro della Chiesa della Madonna dell’Orto – «è andato tutto liscio. Nonostante il temporale, nessun ospite si è bagnato». L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Dalla dislessia alla missione nello spazio, chi è Lauren Sanchez (presto lady Bezos) - Dalla dislessia alle stelle: Lauren Sanchez, giornalista e pilota, si prepara a diventare 'Lady Bezos'.

Matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, i grandi nomi attesi alla festa: Ivanka, DiCaprio, Lady Gaga Vai su X

LE NOZZE / Tra location smentite e nuove date, il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia si preannuncia blindato e discusso. Possibili tappe a San Giorgio, Misericordia e Lido, con Lady Gaga, Di Caprio, Katy Perry e Orlando Bloom Vai su Facebook

