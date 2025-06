Ladri in casa di Brad Pitt a Los Angeles | svaligiata la villa da 5 milioni mentre era a Londra

Una scena da film si è svolta nella vita reale: la villa di Brad Pitt a Los Angeles, valutata 5 milioni di dollari, è stata svaligiata mentre l’attore era in lontananza, a Londra. Un furto audace, che ha sconvolto i fan e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle star. La polizia sta lavorando senza sosta per scoprire i responsabili. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda intrigante.

