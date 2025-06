Ladri a Treviso messaggio in vetrina | Non teniamo fondo cassa andate avanti

Nel cuore di Treviso, l’ironico messaggio di Paolo Brisolin cattura l’attenzione: “Non teniamo il fondo cassa. Consiglio per i ladri: andate più avanti.” Dopo il furto alla trattoria Hesperia, a pochi passi dal suo negozio, Brisolin sceglie la strada dell’ironia per affrontare la situazione, trasformando un gesto di frustrazione in una testimonianza di resilienza e spirito di comunità. Un messaggio che dice molto senza perdere il sorriso.

«Non teniamo il fondo cassa. Consiglio per i ladri: andate più avanti». Sceglie l'ironia Paolo Brisolin, titolare del negozio Elettricità Brisolin in piazza Crispi, dopo il furto alla trattoria Hesperia nella notte tra lunedì e martedì scorso, proprio di fianco al suo negozio. Il messaggio. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

