L’addio a sorpresa di Anna Wintour a Vogue | gli esordi nella rivista erotica per donne adulte e la lunga carriera

L’addio a sorpresa di Anna Wintour a Vogue ha scosso il mondo della moda e dello spettacolo. Dalla sua gavetta nelle riviste erotiche per donne adulte agli anni di leadership, Wintour ha plasmato l’immaginario fashion globale per oltre tre decenni. A 75 anni, la sua decisione di lasciare la direzione segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità che continuerà a influenzare stile e cultura. Ma cosa ci riserva il suo futuro?

È vero che 75 anni sono l'età in cui tanti sono già andati in pensione, ma Anna Wintour sembrava eterna ed è stata una sorpresa la sua decisione di lasciare la direzione di Vogue. Dopo aver dettato la moda per 37 anni, una delle giornaliste più potenti al mondo ma, soprattutto, la regina che ha ispirato Hollywood fa un passo indietro.

