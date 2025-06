L' addio a Silvano Canale il picchetto della polizia e il messaggio della moglie | Così tanto dolore non vada sprecato

L'intera comunità di Caprarola si è stretta in un commovente abbraccio per onorare Silvano Canale, il coraggioso agente di polizia scomparso in un tragico incidente. La chiesa di Santa Teresa, troppo piccola per contenere il dolore, ha assistito ai funerali di un uomo stimato e amato da tutti. La moglie, con voce tremante, conclude: "Ora più che mai, il suo messaggio di speranza e solidarietà non vada sprecato."

La chiesa di Santa Teresa a Caprarola non è bastata a contenere l'abbraccio di un intero paese. Alle 17 di venerdì 27 giugno i funerali di Silvano Canale, l'agente di polizia in servizio al ministero dell'Interno morto a 52 anni per un incidente tra il suo scooter e un suv. La moglie: "Ora. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

