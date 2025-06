LacMus Festival | tutto il programma dell' edizione 2025

Scopri il magico mondo di LacMus Festival 2025, un evento imperdibile che celebra “Giochi d’acqua” con un ricco programma pensato per incantare ogni spettatore. Tra concerti, installazioni e momenti di pura emozione, questa edizione rende omaggio sia al suggestivo Lago di Como che a un compositore francese rivoluzionario. Prepara i tuoi sensi a un’esperienza unica: l’estate si veste di musica e magia, e non vediamo l’ora di condividere con te questa straordinaria avventura.

Il titolo “Giochi d’acqua” di questa edizione di LacMus Festival è un duplice omaggio: al territorio del lago di Como, che da nove anni offre il suo sfondo liquido e cangiante ai concerti del Festival, e a un geniale compositore nato centocinquant’anni fa in un paesino della Francia del Sud, che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: festival - lacmus - edizione - tutto

LACMUS FESTIVAL - PRESENTAZIONE EDIZIONE 2025 Sabato 7 giugno 2025, a partire dalle ore 17.00, presso il Museo del Paesaggio del Lago di Como, nell'ambito della cerimonia "Il 2 giugno dei diciottenni" promossa dal Comune di Tremezzina, avrà lu Vai su Facebook

Il LacMus festival aspetta il Natale; LacMus Festival torna dal 9 al 21 luglio, ispirato alla Belle Époque; Tremezzina, Lago di Como: al via la quinta edizione di LacMus Festival.

L’AMA Music Festival: un’edizione imperdibile per il decennale - Dai Queens of the Stone Age ai Franz Ferdinand: tutto quello che c’è da sapere sul festival veneto. Da rockol.it

Tremezzina, LacMus Festival - Si terrà dal 9 al 20 luglio sul Lago di Como in Tremezzina, con uno sconfinamento in Brianza. Lo riporta mediterranews.org