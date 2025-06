L’Accessibility Act cambia i bancomat le novità dal 28 giugno

Dal 28 giugno, con l’entrata in vigore dell’Accessibility Act, i bancomat e altri servizi privati diventeranno più accessibili a tutti. Questa legge europea, recepita in Italia nel 2022, mira a garantire un’esperienza più inclusiva anche nel settore privato, ampliando le norme di accessibilità finora applicate solo al pubblico. Un passo importante verso un futuro in cui ogni cittadino può usufruire dei servizi senza barriere.

A partire dal prossimo 28 giugno comincerà l’applicazione di una nuova parte dell’ Accessibility Act. Si tratta di una legge europea pensata per estendere le norme di accessibilità dedicate alle persone disabili anche al settore privato, e non solo a quello pubblico come già avviene. In Italia la normativa è stata recepita dal Parlamento nel 2022, ma il suo percorso di attuazione è ancora lungo. L’obiettivo è quello di rendere diverse esperienze di vita più semplici per le persone che hanno difficoltà motorie o si muovono in carrozzina, per coloro che hanno seri problemi di vista e di udito o disabilità cognitive, in modo da dare loro la possibilità di vivere la propria vita il più possibile in autonomia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - L’Accessibility Act cambia i bancomat, le novità dal 28 giugno

