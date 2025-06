La7 smentisce le indiscrezioni | Nessun veto da Mentana o da altri

La7 smentisce categoricamente i retroscena fantasiosi diffusi da alcuni organi di stampa, che ipotizzavano tensioni tra Enrico Mentana e Marco Travaglio. Nessun veto o screzio tra i due, né con altri membri del team. La rete sottolinea l’importanza di mantenere un clima di collaborazione e rispetto, smentendo ogni supposizione infondata. In un’epoca di bufale e fake news, è fondamentale affidarsi alle fonti ufficiali per evitare fraintendimenti e polemiche infondate.

