La voce dei sindaci sul caro rifiuti | Cittadini sempre più attenti ma la qualità dei servizi non li premia

Mentre si avvicina la scadenza della Tari, i cittadini di Arezzo sono sempre più preoccupati dal rincaro delle bollette e dalla qualità dei servizi di gestione rifiuti. I sindaci della provincia non restano in silenzio: tra accuse e richieste di intervento, emerge un quadro critico che richiede attenzione e risposte concrete. La domanda è: quanto ancora i cittadini saranno costretti a sopportare questa situazione?

La fine di giugno porta con sé la scadenza della Tari, la tassa sui rifiuti, e i rincari in bolletta per i cittadini della provincia di Arezzo. Il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli punta il dito sul gestore del servizio integrato, Sei Toscana, i cui utili sono passati da 1.374.098 euro nel 2023 a 7.805.573 euro nel 2024 a fronte "dell'aumento costante, progressivo e consistente della Tassa sui Rifiuti" per i cittadini, delle risorse aggiunte dai Comuni per calmierare i rincari e dei servizi rimasti pressoché gli stessi. "Si stava meglio quando facevamo da soli in provincia, con Aisa a San Zeno – dice Agnelli –.

