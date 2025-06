La tragedia di Ustica è ancora uno dei più grandi misteri italiani | cosa successe quel giorno e quali teorie furono presentate?

La tragedia di Ustica rimane uno dei più grandi misteri italiani, avvolta nel velo del tempo e delle controversie. Il 27 giugno 1980, il volo IH870 scomparve nel nulla, lasciando dietro di sé un dolore incolmabile e domande senza risposta. A distanza di 45 anni, ancora oggi si cercano verità e giustizia, mentre le teorie si intrecciano tra complotti e versioni ufficiali, alimentando un’ombra lunga sulla nostra storia.

Il 27 giugno 1980, alle ore 20:59, il volo Itavia IH870 in rotta da Bologna a Palermo, operato dal DC-9 I-TIGI, scomparve dai radar del centro di controllo aereo di Roma. L’aereo precipitò nel mar Tirreno, nel tratto di mare compreso tra le isole di Ponza e Ustica, causando la morte di 81 persone: 78 passeggeri e tre membri dell’equipaggio. A distanza di 45 anni da quella tragica notte, come sottolineato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “la strage di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato” ed è “stata una tragedia tra le più oscure e laceranti che hanno colpito il nostro Paese”. 🔗 Leggi su Cultweb.it