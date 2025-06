la tradizione si ripete festa per il pastore in partenza per i monti

Nelle affascinanti atmosfere di Tavernelle, la tradizione si rinnova con gioia e partecipazione, unendo generazioni di paesani in un abbraccio collettivo. I campanacci echeggiano tra le vette, mentre gli occhi di grandi e piccini brillano d’attesa. È il momento tanto atteso: l’arrivo di Giancarlo Boschetti, custode di storie e saggezza, pronto a guidare il suo gregge verso le cime più alte, segnando un rito ancestrale che affonda le radici nel cuore della montagna.

Ieri mattina, c’erano tutti i paesani assiepati lungo il suggestivo borgo di Tavernelle ad attenderlo. Ed ai primi rumori dei campanacci in lontananza, ecco uscire sui terrazzi e alle finestre anche anziani e bambini. Insomma, una festa in piena regola. Finalmente eccolo arrivare dalla parte bassa del paese Giancarlo Boschetti, storico pastore di tante generazioni alla testa del suo gregge di pecore massesi, diretto in transumanza sulle cime più alte dell’ Appennino parmense. Giancarlo è un’autentica celebrità e non per nulla ad aspettarlo all’ingresso di Tavernelle c’era pure Renzo Martelloni, il sindaco di Licciana con tanto di fascia tricolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it