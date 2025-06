La Tosca a San Giusto e tanta buona musica | gli appuntamenti di Trieste Estate nel weekend

Preparati a vivere un giugno vibrante a Trieste con Trieste Estate 2025! Tra spettacoli, musica e location suggestive, il weekend promette emozioni indimenticabili. La Toasca a San Giusto si anima di note coinvolgenti e atmosfere uniche, mentre gli appuntamenti si moltiplicano in tutta la città . Non perdere l’occasione di scoprire gli eventi di questo fine settimana: ecco cosa ti aspetta!

Si moltiplicano gli eventi e soprattutto i luoghi che li ospitano: Trieste Estate 2025 saluta il mese di giugno con tre giornate dalla variegata programmazione, in suggestive location. Si inizia sabato 28 giugno (alle ore 17.00, ingresso libero) con “Cubismo sonoro”, evento musicale di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Tosca a Castel San Giusto. Un’esperienza imperdibile. La vendita dei biglietti è aperta! Non perdete i posti migliori. Tosca in Castel San Giusto. An unmissable experience. Tickets are now on sale! Don't miss out on the best seats. #trieste #fvg #triesteestate #c Vai su Facebook

Opera Returns to Trieste’s San Giusto Castle With New Open-Air Production of Tosca https://intrieste.com/2025/06/19/opera-returns-to-triestes-san-giusto-castle-with-new-open-air-production-of-tosca/… via @InTrieste Vai su X

Tosca di nuovo al Castello (di San Giusto); TRIESTE ESTATE 2025 SI MOLTIPLICA IN NUOVI LUOGHI; Il programma di Trieste Estate 2025: tre volte Tosca, Morricone e Bosso.

Tosca di nuovo al Castello (di San Giusto) - In corso le prove dell'opera di Puccini, in un nuovo allestimento pensato specificamente per la fortezza triestina. Scrive rainews.it

Le prove di "Tosca" - Una delle opere più amate del repertorio di Puccini debutta domenica sera al Castello di San Giusto con l'orchestra e il coro del Teatro Verdi ... Riporta rainews.it