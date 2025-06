La Torres riparte dall’allenatore Michele Pazienza

La Torres riparte dall’esperienza e dalla passione di Michele Pazienza, nuovo allenatore che promette di riportare il Picchio a grandi livelli. Le avversarie si preparano con entusiasmo, consapevoli che la prossima stagione sarà decisiva per sfide imprevedibili e grandi emozioni. Tra i club più in forma nel recente passato, i sardi hanno dimostrato di saper sorprenderci. E ora, tutto è pronto: il calcio d’inizio si avvicina, e le aspettative sono alte.

Le avversarie del Picchio si preparano ad affrontare la prossima stagione sportiva ormai praticamente giunta alle porte. Tra i club che nel corso dell'ultimo campionato sono riusciti a far registrare un percorso decisamente interessante c'è la Torres. Proprio contro i sardi l'Ascoli era riuscito a conquistare tre punti pesanti nel corso del match d'andata disputato al Vanni-Sanna il primo dicembre 2024 e vinto 2-1 con una delle rare prestazioni memorabili di Silipo. L'attaccante in quell'occasione realizzò una doppietta. Il presidente Stefano Udassi nel corso della presentazione del nuovo tecnico Michele Pazienza ha annunciato l'inizio di un nuovo ciclo.

