La tabaccheria Olivari chiude Serrande abbassate dopo 90 anni

Dopo oltre 90 anni di storia nel cuore di Pavullo, la Tabaccheria Olivari chiude le sue porte, segnando un capitolo importante della comunità locale. Mercoledì, l’assessore Daniele Cornia ha consegnato ai titolari un attestato di riconoscimento per il lungo servizio reso alla città del Frignano. La decisione di chiudere nasce dai limiti d’età dei proprietari e dalla mancanza di un passaggio generazionale, lasciando un vuoto che si farà sentire.

Dopo oltre 90 anni nel cuore di Pavullo, chiude la storica Tabaccheria Olivari. Mercoledì, l’assessore Daniele Cornia ha consegnato ai titolari un attestato di ringraziamento per i tanti anni di attività svolta nella città del Frignano. La decisione di cessare l’esercizio commerciale è maturata per raggiunti limiti di età dei titolari e in assenza di un passaggio generazionale o di nuove figure interessate a rilevarne la gestione. Fondata nel 1930, la tabaccheria ha attraversato tre generazioni, rappresentando per lungo tempo un presidio familiare e commerciale a Pavullo, con negozio nella centrale via Giardini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tabaccheria Olivari chiude. Serrande abbassate dopo 90 anni

In questa notizia si parla di: tabaccheria - anni - olivari - chiude

"In due hanno rapinato una tabaccheria con una pistola": condanna a 7 anni e mezzo per un 47enne - Carmelo Luparello, un 47enne di Favara, è stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione per una rapina avvenuta in una tabaccheria.

La tabaccheria Olivari chiude. Serrande abbassate dopo 90 anni.

Dopo 90 anni chiude a Pavullo la storica Tabaccheria Olivari - Pavullo Dopo novant’anni, chiude la storica Tabaccheria Olivari, in via Giardini 278 nel centro di Pavullo. Come scrive msn.com

Chiude la tabaccheria di via Gramsci: "Ventotto anni senza un giorno di ferie" - Il Resto del Carlino - Chiude la tabaccheria di via Gramsci: "Ventotto anni senza un giorno di ferie" Nando e la moglie Umbertina ringraziano tutti i clienti e spiegano il perché della scelta che hanno fatto. Come scrive ilrestodelcarlino.it