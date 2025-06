La strage di Ustica 45 anni fa | Intitolare una strada alle vittime a Palermo è un dovere civico

si ripetano mai più. Ricordare Ustica con un’intitolazione significa onorare la memoria, rafforzare il senso di giustizia e mantenere viva la storia di un dolore che non deve essere dimenticato. È un gesto che unisce comunità e istituzioni, affinché il sacrificio di quelle vittime non venga mai cancellato e continui a ispirare impegno e solidarietà.

"Intitolare una strada o uno spazio pubblico alle vittime di Ustica non è solo un atto simbolico, ma un dovere civico. È un modo per dire a quelle famiglie che non sono sole, che la loro lotta per verità e giustizia è la nostra lotta. E soprattutto, è un monito perché tragedie come queste non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it