La Strage di Ustica 45 anni dopo | al Riso una mostra diffusa per non dimenticare

Per mantenere vivo il ricordo di quella drammatica giornata, il Riso e il Mambo uniscono le forze in una mostra diffusa che invita alla riflessione e alla memoria collettiva. Un percorso espositivo che attraversa storie, testimonianze e opere d’arte, per non dimenticare e rendere omaggio alle vite spezzate 45 anni fa. In questo modo, la memoria si trasforma in un patrimonio condiviso, capace di ispirare le future generazioni.

In occasione del 45esimo anniversario della tragica Strage di Ustica, in cui persero la vita 81 persone, il Riso - Museo regionale d'arte moderna e contemporanea - rinnova la sua collaborazione con il Mambo (museo d’arte moderna di Bologna del settore musei civici Bologna) presentando un progetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Strage di Ustica, il racconto inedito. Porte aperte all’Archivio Marini - Nel cuore di Roma, nel 1965, l’hotel Parco dei Principi ospita un convegno che cambierà il corso della nostra storia recente.

A 45 anni dalla strage di Ustica silenzi e misteri, Mattarella: «Cercare la verità, Paesi amici collaborino» - Decollato da Bologna, precipitò al largo della Sicilia ... Secondo lasicilia.it

Strage di Ustica, 45 anni senza verità: "Chi ha potuto abbattere un aereo civile in tempo di pace?" - È stata una tragedia tra le più oscure e laceranti che hanno colpito il nostro Paese". Segnala palermotoday.it