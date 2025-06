La strage di Paderno Dugnano | 20 anni a Riccardo Chiarioni per aver ucciso a coltellate i genitori e il fratellino Negato dal giudice il vizio di mente la rabbia dell’avvocato

Vent'anni di carcere, la massima pena prevista, per Riccardo Chiarioni, responsabile di una delle tragedie più sconvolgenti degli ultimi anni a Paderno Dugnano. A soli 17 anni, nella notte tra il 31 agosto e l'1 settembre 2024, con 108 coltellate, aveva distrutto la propria famiglia, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. La sentenza, che ha negato il vizio di mente, ha suscitato forti reazioni, tra rabbia e sconcerto, nell’opinione pubblica e nelle aule di giustizia.

Milano, 27 giugno 2025 – “Vent’anni, il massimo della pena, in abbreviato, a Riccardo Chiarioni che, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2024, quando aveva ancora 17 anni, in una villetta a Paderno Dugnano, hinterland Milanese, sterminò la famiglia, uccidendo con 108 coltellate padre, madre e fratello di 12 anni. L’arrivo di Riccardo Chiarioni al Tribunale per i Minorenni per la sentenza per la strage di Paderno Dugnano, Milano, 27 Giugno 2025 ANSAMATTEO CORNER Il verdetto dopo 10 ore . Il verdetto del Tribunale dei Minori, il giudice per le udienze preliminari è Paola Ghezzi, è arrivato dopo quasi dieci ore di camera di consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La strage di Paderno Dugnano: 20 anni a Riccardo Chiarioni per aver ucciso a coltellate i genitori e il fratellino. Negato dal giudice il vizio di mente, la rabbia dell’avvocato

