La strage di Paderno Dugnano | 20 anni a Riccardo Chiarioni per aver ucciso a coltellate genitori e fratellino Negato dal giudice il vizio di mente la rabbia dell’avvocato

Il dramma di Paderno Dugnano torna alla ribalta, segnando un'ombra indelebile nella memoria collettiva. Riccardo Chiarioni, condannato a 20 anni per l’orribile strage compiuta a soli 17 anni, riceve una sentenza che chiude un capitolo drammatico e controverso della giustizia italiana. La vicenda solleva ancora molte domande sulla gestione delle giovani menti disturbate e sulla giusta misura della pena. Tuttavia, il caso rimane un monito sulla fragilità umana e la necessità di interventi tempestivi.

Milano, 27 giugno 2025 – "Vent'anni, il massimo della pena, in abbreviato, a Riccardo Chiarioni che, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2024, quando aveva ancora 17 anni, in una villetta a Paderno Dugnano, hinterland Milanese, sterminò la famiglia, uccidendo con 108 coltellate padre, madre e fratello di 12 anni.  L'arrivo di Riccardo Chiarioni al Tribunale per i Minorenni per la sentenza per la strage di Paderno Dugnano, Milano, 27 Giugno 2025 ANSAMATTEO CORNER Il verdetto dopo 10 ore  . Il verdetto del Tribunale dei Minori, il giudice per le udienze preliminari è Paola Ghezzi, è arrivato dopo quasi dieci ore di camera di consiglio.

