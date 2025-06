La storia di Barney Bubble il gatto con il naso gigante | Era veramente enorme colpa di una malattia rara

La straordinaria storia di Barney Bubble, il gatto dal naso gigante, ha catturato il cuore di tutti. Dalla sua scoperta tra le foreste dell’Irlanda del Nord alla fama come mascotte di un centro di salvataggio, la sua vicenda dimostra come l’amore e la coraggio possano trionfare anche nelle sfide più difficili. Barney, con il suo sorriso unico, ora rappresenta speranza e rinascita. La sua storia ci insegna che ogni vita merita una seconda possibilità.

Il gatto dal naso enorme è diventata la storia felina dell’anno. Dalla BBC ai tabloid non si fa che parlare di Barney Bubble, il micio con il nasone deformato ritrovato tra le foreste dell’Irlanda del Nord, ora diventato mascotte del centro di salvataggio che l’ha accolto. Barney ha il muso segnato da una malattia rara che ha fatto crescere il suo nasino in modo anomalo. È al rifugi o Rescue Cats Ni di Lisburn che è stato curato e che ha ricevuto la sua possibile diagnosi: un’infezione fungina da Cryptococcus che attacca i gatti dal sistema immunitario indebolito. Barney è già stato sottoposto a trattamenti a base di un antifungino che stanno dando buoni risultati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: barney - storia - bubble - gatto

La vera storia di Barney Bubble, il gatto dal naso insolitamente gigante; La storia di Barney Bubble, il gatto con il naso gigante: “Era veramente enorme, colpa di una malattia…; La triste storia di Barney Bubble, il gatto dal naso enorme.

La triste storia di Barney Bubble, il gatto dal naso enorme - Nelle foreste dell' Irlanda del Nord, un gatto arancione è stato trovato solo e in condizioni allarmanti. Da corrieredellosport.it

Il gatto Barney ha rischiato il congelamento: la sopravvivenza era incerta - amoreaquattrozampe.it - Il gatto Barney ha rischiato il congelamento, ha trascorso una vita in strada Gatto espressivo (Foto Facebook) Ci troviamo a in un quartiere Montreal, in Canada. amoreaquattrozampe.it scrive