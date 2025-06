La storia del seggio in bilico di Elisabetta Piccolotti | nessuna decisione fino ad ottobre mercoledì il primo voto sul caso

La vicenda del seggio in bilico di Elisabetta Piccolotti si trascina da quasi tre anni, tra attese e incertezze. Mentre l’attesa per una decisione definitiva si prolunga fino ad ottobre, l’attenzione si concentra sul futuro di questa parlamentare di Avs e sulla intricata partita politica che la coinvolge. Quale sarà il destino del suo seggio? La risposta si avrà solo con il prossimo voto, previsto per la fine dell’estate.

La deputata di Avs Elisabetta Piccolotti conserverĂ il suo seggio nell’Aula di Montecitorio «sicuramente» fino all’autunno di quest’anno. Anzi, precisano, si andrà « ad autunno inoltrato ». Nessuna decisione improvvisa, nessuna accelerazione: «I tempi sono piuttosto dilatati», si lascia intendere dai corridoi di Montecitorio. A quasi tre anni dal voto, questa settimana, si è scoperto che il seggio di Piccolotti, potrebbe non spettarle per un errore di calcolo. Una discrepanza emersa in seguito alle verifiche sui verbali selezionali (ovvero su quei verbali che in ciascun seggio vengono redatti per lo spoglio), che mette in discussione l’assegnazione del seggio ad Avs nella circoscrizione Puglia 04, collegio da cui è stata eletta la deputata. 🔗 Leggi su Open.online

La storia del seggio in bilico di Elisabetta Piccolotti: nessuna decisione fino ad ottobre, mercoledì il primo voto sul caso

