La storia del primo incontro tra Cristiano Ronaldo e Georgina è falsa è una bugia per ripulire la sua immagine | la rivelazione dell’ex collega

L’incontro tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, spesso raccontato come un vero e proprio film, nasconde molti dettagli nascosti. Secondo una recente rivelazione dell’ex collega di Georgina, alcune versioni sulla loro prima volta insieme sarebbero state distorte o addirittura inventate per migliorare l’immagine di Ronaldo. Ma cosa c’è di vero dietro questa storia? Scopriamolo insieme, perché la verità può essere più sorprendente delle finzioni che ci vengono narrate.

Un primo incontro da film, quello che avrebbe fatto innamorare Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Il portoghese ha raccontato più volte di essersi recato nel negozio di Gucci, in via Castellana a Madrid, e avrebbe perso la testa per la commessa che lo stava servendo. Da quell’incontro nel 2016, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono poi spostati e ora vivono insieme in Arabia Saudita (e lo faranno per un altro anno almeno, visto il rinnovo di contratto di CR7 con l’ Al Nassr ). Questa storia, però, sarebbe stata a suo dire inventata di sana pianta. “Cristiano Ronaldo ha cercato di far credere di aver visto Georgina da Gucci, di essersi innamorato e di essere tornato finché non ha ottenuto un appuntamento con lei, ma è una bugia “, ha raccontato Pablo Boone, un ex collega della Rodriguez proprio nel lavoro nel negozio del noto brand. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it