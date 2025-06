La storia dei due fratellini di 6 e 9 anni trovati in un casale nel Torinese | inesistenti all’anagrafe vivevano come selvaggi con i genitori

Nel cuore delle colline torinesi, due fratellini di 6 e 9 anni sono stati scoperti in condizioni agghiaccianti all’interno di un casale abbandonato. Nati e registrati in Germania, i bambini vivevano come selvaggi, senza documenti né istruzione, completamente isolati dal mondo. La loro storia solleva importanti interrogativi sulla tutela dei minori e il nostro ruolo nel proteggere i più vulnerabili. La vicenda mette in luce un’emergenza che non può essere ignorata.

Erano nati e registrati in Germania, ma per l’Italia non esistevano. Due bambini di 6 e 9 anni sono stati trovati in condizioni precarie all’interno di un cascinale abbandonato sulle colline di Lauriano, nel Torinese. Non avevano documenti, non frequentavano la scuola, non sapevano leggere né scrivere e indossavano ancora il pannolino. Vivevano nel fango, totalmente isolati dal mondo. Con loro i genitori, entrambi cittadini olandesi: il padre, uno scultore di 54 anni residente in Italia da almeno tre anni, e la madre, 38 anni, senza una residenza fissa. L’uomo ha sostenuto che i bambini fossero arrivati da poco e che stessero seguendo un percorso di istruzione domestica. 🔗 Leggi su Open.online

