La stampa odia il tycoon abbiamo distrutto i siti nucleari

In un mondo in cui l'informazione e la politica si intrecciano senza sosta, il confronto tra il tycoon e la stampa diventa un vero e proprio spettacolo. La «guerra dei 12 giorni» ha segnato un punto di svolta, consolidando una narrazione che mette sotto assedio i media tradizionali. Ma come si inserisce questa battaglia nel più ampio scenario politico e sociale? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

La «guerra dei 12 giorni» si è rapidamente tramutata in un canovaccio noto della galassia Maga (Make America Great Again – lo slogan di Trump): la guerra alla stampa. «I . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «La stampa odia» il tycoon, abbiamo «distrutto» i siti nucleari

In questa notizia si parla di: stampa - odia - tycoon - abbiamo

«La stampa odia» il tycoon, abbiamo «distrutto» i siti nucleari; Donald Sassoon: “Il tycoon non sa come governare. Ma tutti si inchineranno a lui”; Trump, chi era Thomas Matthew Crooks: l'attentatore che ha sparato, 20 anni della Pennsylvania. Aveva esplosiv.

Michelle Obama non andrà all'insediamento di Trump. La stampa Usa: «Non è malata, odia il tycoon e basta» - Corriere della Sera - La stampa Usa: «Non è malata, odia il tycoon e basta» di Redazione Esteri Michelle Obama ha già disertato il funerale di Jimmy Carter - Da corriere.it