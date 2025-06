La spiaggia ripulita da mozziconi di sigarette e rifiuti | A Pane e Pomodoro in azione la nuova setacciatrice

La spiaggia di Pane e Pomodoro si trasforma in un esempio di tutela ambientale grazie all’innovativa setacciatrice di ultima generazione, che questa mattina ha mostrato tutta la sua efficacia nel raccogliere mozziconi di sigarette e rifiuti minuti. Un passo importante per rendere la nostra città più pulita e sostenibile, dimostrando come tecnologia e impegno civile possano fare la differenza. Il futuro è più brillante quando ogni azione conta.

"Stamattina sono stato a Pane e Pomodoro per vedere in azione la nuova setacciatrice, un macchinario di ultima generazione che raccoglie i mozziconi di sigaretta e i piccoli rifiuti migliorando la pulizia della spiaggia più frequentata della città". Lo scrive, sui suoi canali social, il sindaco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

