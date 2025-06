La Spezia con l’estate arriva l’invasione delle zanzare | Interventi mirati per ridurre la diffusione

Con l’arrivo dell’estate, La Spezia si prepara a combattere l’invasione delle zanzare, un fenomeno che potrebbe aumentare il rischio di malattie. L’Azienda Sanitaria Locale ha annunciato interventi mirati per contenere la diffusione, mentre l’assessore Guerri dettaglia i trattamenti in fossi, canali e tombini. Un’azione decisa per proteggere la salute della comunità e vivere l’estate in tutta sicurezza.

L’azienda sanitaria locale: “Il rischio di trasmissione di alcune malattie è contenuto, ma esiste”. L’assessore alle politiche sanitarie Guerri: “Trattamenti in fossi, canali e tombini”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - La Spezia, con l’estate arriva l’invasione delle zanzare: “Interventi mirati per ridurre la diffusione”

In questa notizia si parla di: spezia - estate - arriva - invasione

È stata recuperata nel golfo della Spezia. Sotto accusa la velocità delle barche e la presenza di plastica nel mare Vai su Facebook

La Spezia, con l’estate arriva l’invasione delle zanzare: “Interventi mirati per ridurre la diffusione”; Il Pisa è in Serie A, scritta la storia: esplode la grande festa / La nostra diretta; Serie B, cade il Sassuolo contro lo Spezia: doppietta di Vignali.

La Spezia, con l’estate arriva l’invasione delle zanzare: “Interventi mirati per ridurre la diffusione” - L’azienda sanitaria locale: “Il rischio di trasmissione di alcune malattie è contenuto, ma esiste”. Riporta ilsecoloxix.it

Spezia-Napoli, incidenti tra tifosi e invasione di campo: gara sospesa per 12 minuti - Brutto epilogo del campionato di Spezia e Napoli al "Picco" di La Spezia che ha visto la partita essere sospesa per 12 minuti a causa di un' invasione di campo da parte ... Come scrive lanazione.it