La Spagna investe in Italia +8,5% nel 2023 | creati nel nostro Paese 77 mila posti di lavoro

La Spagna continua a rafforzare il suo legame con l’Italia, investendo 8,5 miliardi di euro nel 2023 e creando oltre 77 mila nuovi posti di lavoro. Con un aumento dell'8,5% dello stock di Investimenti Diretti Esteri, l’Italia si conferma tra le mete preferite per gli investitori iberici, posizionandosi al dodicesimo posto nella classifica mondiale. Un trend che dimostra come le collaborazioni internazionali siano il motore della ripresa economica. È quanto emerge dalla II...

Nel 2023 lo stock di Investimenti Diretti Esteri spagnoli in Italia è aumentato del 8,5%, raggiungendo i 16.906 milioni di euro, portando alla creazione di oltre 77 mila posti di lavoro, con un incremento annuale vicino all’8%. Ciò colloca l’economia italiana al dodicesimo posto nella classifica dei paesi destinatari di IDE spagnoli, rappresentando il 2,7% dello stock totale di investimenti spagnoli all’estero. È quanto emerge dalla II edizione del “ Barometro sul contesto e sulle prospettive degli investimenti spagnoli in Italia ”, elaborato da Analistas Financieros Internacionales (AFI) e lanciato oggi dalla Camera di commercio di Spagna in Italia, dalla Camera di Commercio di Spagna e dall’Ambasciata di Spagna in Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: mila - italia - posti - lavoro

Juventus Women, si infiamma il clima per la finale di Coppa Italia contro la Roma: venduti già cinque mila biglietti! Tutti i dettagli - L'atmosfera si scalda in vista della finale di Coppa Italia tra Juventus Women e Roma. Con già 5.000 biglietti venduti, l'attesa cresce tra i tifosi.

In 1200 per 8 posti da bibliotecario a Milano. Un lavoro ambito all’interno del Comune, ente pubblico e contratto a tempo indeterminato, anche se lo stipendio base si aggira sui 21 mila euro lordi l’anno, circa 1200 euro al mese. Un po’ poco per 35 ore di servi Vai su Facebook

Italia sempre più attrattiva per gli investimenti spagnoli: +8,5% nel 2023 e 77 mila nuovi posti di lavoro; Creator Economy, comparto da 4 miliardi euro e 18 mila posti di lavoro in Italia; Tigotà lancia una campagna di 150 assunzioni, offerte di lavoro anche a Milano: scopri le sedi e come candidarti.

Oltre 77mila posti di lavoro creati in Italia grazie agli investimenti diretti esteri spagnoli - Presentati oggi, dalla Camera di commercio di Spagna in Italia, la Camera di commercio di Spagna e l’Ambasciata di Spagna in Italia, i dati del “Barometro sul contesto e sulle prospettive degli invest ... Da ilsole24ore.com

Italia sempre più attrattiva per gli investimenti spagnoli: +8,5% nel 2023 e 77 mila nuovi posti di lavoro - Le imprese iberiche non solo scelgono il mercato nazionale, ma lo considerano strategico nel medio- Scrive milanofinanza.it