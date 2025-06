La società di Gianluca Vacchi va malissimo | in perdita per 1,2 milioni sul conto ci sono 200 euro

La società di Gianluca Vacchi, Gv Lifestyle srl, sta attraversando un momento critico: con un saldo di soli 213 euro e perdite di 1,2 milioni di euro, il futuro appare incerto. La holding Cofiva ha dovuto intervenire per coprire questa perdita, ma la situazione solleva numerosi dubbi sulla sostenibilità del progetto. Un cauto monitoraggio sarà essenziale per capire se ci sono spiragli di ripresa o se si tratta di un capitolo destinato a concludersi.

Gv Lifestyle srl, la società di e-commerce riconducibile a Gianluca Vacchi, ha registrato un saldo di cassa di 213 euro, senza ricavi, e perdite accumulate per 1,2 milioni di euro lo scorso anno. Tali perdite sono state ripianate dalla holding di Vacchi, Cofiva. Lo riporta nelle scorse ore Affari.

La società di Gianluca Vacchi in perdita per 1,2 milioni: sul conto ci sono 200 euro - Gianluca Vacchi si trova in una situazione finanziaria complessa: la sua società Gv Lifestyle srl, attiva nel settore e-commerce, registra perdite di 1,2 milioni di euro con un saldo di cassa di appena 213 euro.

