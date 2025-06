La società della menzogna diffusa

Viviamo in un’epoca in cui la menzogna sembra dilagare, influenzando le nostre relazioni e la società nel suo complesso. Ma è davvero così? Scopriremo come l’inganno, analizzato dall’etologia comparata e dalla biologia evoluzionistica, riveli una complessità nascosta, capace di modellare dinamiche sociali e di trasmettere comportamenti, svelando aspetti sorprendenti della nostra natura e delle nostre interazioni quotidiane.

Viviamo nella società della bugia e dell’inganno? E se così è, con quali conseguenze? Qualche contributo al dibattito suscitato da simili domande può arrivare dall’etologia comparata e dalla biologia evoluzionistica. L’inganno, per quanto spesso interpretato come pura astuzia egoistica, mostra in realtà un’intricata tessitura di effetti che vanno oltre il singolo individuo, lambendo dinamiche di gruppo, regolazioni sociali e persino trasmissione culturale. La menzogna, dal punto di vista evoluzionistico, prende forma in un sistema di costi e benefici che ha modellato le strategie comunicative fin dagli albori dei nostri antenati comuni con gli altri primati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La società della menzogna diffusa

Siamo così ammalati di menzogna che ChatGpt ci sembra il vero progresso.