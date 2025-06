La Slovenia all’avanguardia contro i pesticidi

La Slovenia si distingue come un esempio luminoso di sostenibilità, con il più alto numero di riserve naturali pro capite in Europa. Pioniere nell’ecologia, è stata la prima a vietare i neonicotinoidi, pesticidi distruttivi per le api e l’ambiente. Un vero modello di impegno ecologico e rispetto per la natura: scopriamo insieme come questa piccola nazione sta rivoluzionando le pratiche agricole e difendendo il suo patrimonio naturale. Leggi il video e lasciati ispirare.

Il paese ha il più alto numero pro capite di riserve naturali in Europa. Ed è stato il primo stato dell'Unione a vietare i neonicotinoidi, i pesticidi noti come i "killer delle api".

