La sinistra rifiuta la libertà se a difenderla sono gli alleati sbagliati

La scena politica internazionale si anima di tensioni e alleanze mutevoli, mentre la libertà di un popolo rischia di essere sacrificata sull’altare di interessi strategici. La sinistra, spesso incline a ritenere sbagliati gli alleati che difendono questa libertà, ignora le gravi violazioni che da decenni insanguinano il regime iraniano. È giunto il momento di riconoscere che ogni azione volta a indebolire questo regime deve essere vista come un passo verso un futuro più giusto e libero.

Ogni azione atta a indebolire o rovesciare il regime iraniano va letta con favore. Per quarantasei anni abbiamo assistito a seriali violazioni dei diritti umani, impiccagioni, torture, minacce e attacchi indiretti a Israele, destabilizzazioni d'area, supporto a gruppi terroristici, condizionando la politica di Paesi quali lo Yemen, l'Iraq, il Libano, la Palestina, eccetera; persecuzioni di minoranze e, recentemente, eliminazioni di civili ucraini con droni dati all'alleato Putin. Marco Pannella teorizzava non il diritto all'ingerenza, ma il dovere di farlo là dove i diritti fondamentali non vengono rispettati, o dove si proclama l'obiettivo di eliminare un popolo.