La sinistra italiana prepara la truppa per il Pride di Budapest vietato Orban | Conseguenze legali

La battaglia per i diritti LGBTQI+ si fa sentire sempre più forte, con la sinistra italiana pronta a sostenere il Pride di Budapest, nonostante il divieto imposto da Orban. Da Zan a Cappato, le delegazioni sono in viaggio per dimostrare solidarietà e denunciare le persecuzioni del regime ungherese. La loro presenza rappresenta un segnale chiaro: la lotta per l’uguaglianza non si ferma, anche di fronte alle conseguenze legali.

Da Zan a Cappato, delegazioni in viaggio per la parata di domani. Il dem: "La comunità Lgbtqi+ ungherese è criminalizzata e perseguitata dal regime". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sinistra italiana prepara la truppa per il Pride di Budapest (vietato). Orban: "Conseguenze legali"

Fratoianni: ‘bandiera palestinese alle finestre della sede di Sinistra italiana’ - Nicola Fratoianni, esponente di Sinistra Italiana, ha annunciato l'esposizione della bandiera palestinese dalle finestre della sede nazionale, sottolineando che si tratta di un gesto simbolico e un appello rivolto ai cittadini italiani.

La sinistra italiana si esalta e prepara lo strappo col Pd - Spruzzate di antiberlusconismo d'annata per rimotivare la truppa e promesse di rivoluzioni alla greca per sognare, più che la conquista del governo come ad Atene, la rivincita su Matteo ... ilgiornale.it scrive