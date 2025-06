La sinistra italiana fa propaganda al Gay Pride ungherese ed emargina gli omosessuali ebrei | GUARDA

La sinistra italiana sembra più interessata a sfilare in Ungheria per il Gay Pride vietato, seguendo la propaganda di un leader politico, che a tutelare i diritti degli omosessuali ebrei nel proprio Paese, vittime di insulti e discriminazioni. Un'ipocrisia che mette in luce come l'uguaglianza venga spesso imposta a senso unico, lasciando nel silenzio le ingiustizie di altri regimi. È ora di riflettere sul vero senso dei diritti umani e su chi li difende davvero.

La sinistra italiana è pronta ad andare in Ungheria per il Gay Pride vietato, ma lo fa soltanto per seguire la propaganda di un leader politico. Silenzio più totale invece sugli omosessuali ebrei, che ricevono sputi ed insulti in Italia. Per la sinistra in questo momento un gay di Orban vale più di un gay di Netanyahu: questa è l'uguaglianza secondo l'Occidente, che inoltre non proferisce parola sul trattamento dei gay in Iran, strizzando l'occhio al regime di Khamenei. Il punto del direttore de Il Tempo Tommaso Cerno.

In questa notizia si parla di: sinistra - italiana - propaganda - pride

