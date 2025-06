La sinistra europea sfida Orban sul Pride von der Leyen ci tratta come una colonia

La sfida tra la sinistra europea e Orban si fa sempre più intensa, con Von der Leyen che tratta l’Ungheria come una colonia. Domani, migliaia di persone si uniranno al Pride LGBTIQ+ di Budapest, sfidando il divieto di Orban e riaffermando i valori di libertà e tolleranza. In un momento cruciale per il futuro dell’Europa, questa protesta sarà un banco di prova per la tenuta democratica e i diritti civili nel cuore dell’Europa.

Sarà ancora una volta una prova di forza tra Orban e tutti gli altri. Migliaia di persone e tutte le forze politiche progressiste europee e italiane si ritroveranno domani al Pride LGBTIQ+ di Budapest, sfidando il divieto imposto dal premier Viktor Orban. Il leader magiaro, da oltre 15 anni consecutivi al governo, è in picchiata nei sondaggi delle elezioni del prossimo anno, insidiate da un ex esponente del suo partito Fidesz, Peter Magyar, appoggiato dal Ppe. Per questo rilancia le sue battaglie per compattare l'elettorato. Se la prende con l'Ucraina, con l'Ue cattiva e invadente, con i diritti delle minoranze che insidiano la famiglia tradizionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La sinistra europea sfida Orban sul Pride. "von der Leyen ci tratta come una colonia”

In questa notizia si parla di: orban - pride - sinistra - europea

