la sfida invisibile degli hr e la risposta di bvalue

la vera forza delle organizzazioni? Spesso, sono i protagonisti invisibili di un successo che meriterebbe di essere riconosciuto. Bvalue si impegna a portare alla luce questa sfida, offrendo soluzioni innovative e supporto concreto per valorizzare gli HR Manager e il loro ruolo fondamentale. Perché il benessere di chi si prende cura degli altri è la chiave per un’organizzazione più forte e sostenibile.

In ogni organizzazione c’è un gruppo di persone che lavora per far funzionare tutto, ma raramente riceve attenzione. Sono quelli che si occupano degli altri, delle persone, che garantiscono l’onboarding, ascoltano le esigenze dei colleghi, gestiscono conflitti, mappano competenze, controllano turni, salari, ferie. Sono gli HR Manager. Spesso invisibili, sempre essenziali. Eppure, chi si prende cura di loro? Chi si occupa del benessere di chi lavora per il benessere degli altri? Questa è la domanda da cui è nata bValue, la startup italiana che ha deciso di cambiare per sempre il modo in cui vengono vissute e gestite le risorse umane. 🔗 Leggi su Lopinionista.it