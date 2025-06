La Serie B1 è a un passo Ceriano basta una vittoria

La promozione in Serie B1 è ormai a portata di mano per il Club Tennis Ceriano, che ha dominato l’andata dei playoff con un netto 6-0 a Manfredonia. Una vittoria domenica potrebbe consacrare la squadra e coronare un percorso ricco di impegno e passione. La posta in gioco è alta: basta un altro passo per scrivere un nuovo capitolo di successo. La sfida finale si avvicina...

La tanto agognata promozione in serie B1, sfuggita di un nonnulla in campionato, è lì a un passo. Anzi, praticamente a una vittoria dopo l’en-plein nella gara di andata del turno secco di playoff a Manfredonia messo a segno dal Club Tennis Ceriano, che si è imposto 6-0 vincendo cinque partite in due set e uno dei due doppi per ritiro. Insomma, non c’è stata storia in Puglia e tutto lascia presagire che sarà così anche domenica quando è previsto il ritorno sui campi del centro Robur di Saronno, sede dei match casalinghi del Ct Ceriano. Siamo di fronte a qualcosa di più della classica seria ipoteca sull’obiettivo perché ai ragazzi di capitan Eugenio Ferrarini basterà vincere un incontro per dare il via alle feste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Serie B1 è a un passo. Ceriano, basta una vittoria

In questa notizia si parla di: ceriano - serie - passo - vittoria

Club Tennis Ceriano: seconda vittoria in Serie B2, sfida al vertice con Asv Partschins - Il Club Tennis Ceriano celebra la sua seconda vittoria consecutiva nella fase a gironi del campionato di Serie B2 maschile.

La Serie B1 è a un passo. Ceriano, basta una vittoria; Per il Tennis Ceriano la Serie B1 è a un passo; Tutto lo sport locale: Universal Solaro e Ceriano vittorie che contano, Gerenzanese salva, Dal Pozzo ko.

La Serie B1 è a un passo. Ceriano, basta una vittoria - La tanto agognata promozione in serie B1, sfuggita di un nonnulla in campionato, è lì a un passo. Riporta ilgiorno.it

Tennis Ceriano: ora la B1 è a un passo - off validi per la promozione alla Serie B1 maschile 2026, il Club Tennis Ceriano ha superato per 6- Come scrive primasaronno.it